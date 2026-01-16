Rapporto Inps Italia

L’ultimo rapporto Inps sulle retribuzioni solleva la questione salariale, sottolineando come gli stipendi abbiano perso almeno 7 punti in media a causa del caro prezzi. La leader della Cisl, Daniela Fumarola, sostiene che non esistono scorciatoie legislative o formule magiche per risolvere il problema, ma che è necessario valorizzare il ruolo delle relazioni industriali e costruire accordi che elevino la produttività e la redistribuiscano su buste paga più pesanti e orari meno gravosi.

Secondo Fumarola, i contratti vanno rinnovati alla scadenza perché questa è la via per recuperare il terreno perduto. Tuttavia, questo non basta, poiché è necessario impostare il nucleo di un nuovo patto che punti a incrementare il valore aggiunto espresso dal lavoro e a elevare la competitività delle imprese. La contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale, è lo strumento principe per riallocare la ricchezza prodotta e dare ai lavoratori protagonismo nelle scelte e nella distribuzione degli utili.

Anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini, sostiene che bisognerebbe rinnovare i contratti ogni anno e sollecita la legge sulla rappresentanza per combattere i contratti pirata. Tuttavia, Fumarola replica che non è sufficiente aumentare la frequenza dei rinnovi dei contratti, ma che è necessario introducire un diritto universale alla contrattazione decentrata e firmare i contratti aperti e scaduti da anni.

Il rapporto dell’Inps sottolinea anche il problema del gender gap, con le donne che guadagnano solo il 70% degli uomini. Fumarola sostiene che superare questo gap non è solo un imperativo morale, ma anche un’esigenza inderogabile di economia e sviluppo nazionale. Inoltre, la leader della Cisl apprezza l’apertura della premier Meloni sul patto sociale e sostiene che è necessaria la volontà politica e la condivisione per andare avanti e imboccare la strada delle riforme strutturali condivise.