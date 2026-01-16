9.2 C
Roma
venerdì – 16 Gennaio 2026
Economia

Rapporto Inps Italia

Da stranotizie
Rapporto Inps Italia

L’ultimo rapporto Inps sulle retribuzioni solleva la questione salariale, sottolineando come gli stipendi abbiano perso almeno 7 punti in media a causa del caro prezzi. La leader della Cisl, Daniela Fumarola, sostiene che non esistono scorciatoie legislative o formule magiche per risolvere il problema, ma che è necessario valorizzare il ruolo delle relazioni industriali e costruire accordi che elevino la produttività e la redistribuiscano su buste paga più pesanti e orari meno gravosi.

Secondo Fumarola, i contratti vanno rinnovati alla scadenza perché questa è la via per recuperare il terreno perduto. Tuttavia, questo non basta, poiché è necessario impostare il nucleo di un nuovo patto che punti a incrementare il valore aggiunto espresso dal lavoro e a elevare la competitività delle imprese. La contrattazione di secondo livello, aziendale e territoriale, è lo strumento principe per riallocare la ricchezza prodotta e dare ai lavoratori protagonismo nelle scelte e nella distribuzione degli utili.

Anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini, sostiene che bisognerebbe rinnovare i contratti ogni anno e sollecita la legge sulla rappresentanza per combattere i contratti pirata. Tuttavia, Fumarola replica che non è sufficiente aumentare la frequenza dei rinnovi dei contratti, ma che è necessario introducire un diritto universale alla contrattazione decentrata e firmare i contratti aperti e scaduti da anni.

Il rapporto dell’Inps sottolinea anche il problema del gender gap, con le donne che guadagnano solo il 70% degli uomini. Fumarola sostiene che superare questo gap non è solo un imperativo morale, ma anche un’esigenza inderogabile di economia e sviluppo nazionale. Inoltre, la leader della Cisl apprezza l’apertura della premier Meloni sul patto sociale e sostiene che è necessaria la volontà politica e la condivisione per andare avanti e imboccare la strada delle riforme strutturali condivise.

Articolo precedente
Wawrinka inizia addio all’Australian Open
Articolo successivo
Crisi droga negli Stati Uniti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.