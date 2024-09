Rapporto Draghi autorevole, colmare il divario nell’innovazione

Il 21 settembre 2024, durante il 17° Simposio Cotec, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza di affrontare il divario tecnologico tra Europa, Stati Uniti e Cina, richiamando l’attenzione su un recente rapporto di Mario Draghi. Questo documento mette in evidenza che la competitività europea è fortemente influenzata dal settore tecnologico, evidenziando come solo quattro delle cinquanta aziende tecnologiche più rilevanti a livello globale siano europee. Pertanto, Mattarella ha sottolineato la necessità di un ripensamento radicale degli sforzi europei per ridurre questo gap in innovazione.

Il Presidente ha indicato l’urgenza di attivare politiche efficaci nei settori della formazione e della ricerca, sollecitando l’industria europea a innovare per garantire resilienza e competitività. Ha riconosciuto che sono le imprese a coltivare i talenti dell’innovazione e ha esortato l’intera Unione Europea a intensificare gli sforzi per sviluppare capacità industriali in aree tecnologiche avanzate. Secondo Mattarella, la presenza nelle filiere tecnologiche emergenti è cruciale per affrontare le sfide future, come la sostenibilità ambientale, la lotta contro i cambiamenti climatici e la salute umana.

Inoltre, il Presidente ha evidenziato come le dinamiche internazionali siano storicamente influenzate dalle nuove tecnologie e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di preparare i cittadini europei a condizioni di vita migliori attraverso una maggiore integrazione della tecnologia nella società. Il progresso tecnologico non solo ha il potenziale di migliorare la qualità della vita, ma rappresenta anche una condizione fondamentale per affrontare le sfide del futuro. Il messaggio di Mattarella è chiaro: l’Europa deve operare con decisione per colmare il divario in innovazione e tecnologia, per garantire un futuro solido e competitivo.

In sintesi, il discorso del Presidente si articola attorno al tema della sovranità tecnologica, evidenziando la necessità di investimenti strategici e politiche incisive per promuovere l’innovazione e la competitività europea in un contesto globale sempre più sfidante.