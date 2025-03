Rapporto di Telefono Azzurro

L’uso eccessivo dello smartphone e dei social media ha un impatto significativo sul comportamento e il benessere psicologico dei giovani. In occasione del Safer Internet Day 2025, Telefono Azzurro ha lanciato un allarme riguardo ai pericoli del mondo digitale per i minori. Un’indagine condotta da Telefono Azzurro e BVA Doxa evidenzia l’aumento della dipendenza da smartphone tra i giovani, con effetti negativi sulla loro salute mentale.

Molti ragazzi trascorrono ore online senza supervisione, subendo conseguenze come la diminuzione della concentrazione, disturbi del sonno e un incremento di ansia e depressione. L’uso dei social media aumenta sentimenti di inadeguatezza e esclusione sociale, mentre la diffusione di fake news e problemi di privacy rappresentano minacce aggiuntive per i ragazzi. Il cyberbullismo è inoltre in aumento, con sempre più giovani coinvolti in episodi di bullismo online.

La dipendenza da smartphone gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di problemi psicologici, come il “doomscrolling”, aumentando ansia e depressione. Inoltre, l’abuso dei dispositivi influisce sulla qualità del sonno e sul benessere sociale degli adolescenti, che, nonostante siano costantemente connessi, sperimentano un crescente isolamento e senso di solitudine.

È essenziale che i genitori e le scuole adottino un’educazione digitale per preparare i ragazzi a un uso consapevole del web. Le aziende tecnologiche devono anche garantire ambienti online più sicuri. Telefono Azzurro sottolinea la necessità di mettere il benessere dei minori al centro delle politiche digitali, rendendo la protezione dei giovani online un dovere collettivo.