Alcuni casi di trombosi legati al vaccino sono stati registrati anche in Italia. Lo riporta l’ultimo rapporto sulla farmacovigilanza del’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa). Fino al 26 marzo, fra le persone che avevano ricevuto AstraZeneca, “sono stati segnalati 7 casi (con due decessi) di trombosi dei seni venosi intracranici (CSVT) fino al 22 marzo 2021 e 4 casi (con due decessi) di trombosi di più vasi sanguigni in sede atipica, sui 24 inseriti nello stesso periodo nella rete di sorveglianza europea”.

La maggior parte degli effetti collaterali, comunque, è registrato come non grave. Nel 92,7% delle segnalazioni si è trattato di febbre, dolore nel punto dell’iniezione, stanchezza, dolori muscolari. Il rapporto dell’Aifa copre poco più di 9 milioni di dosi somministrate.