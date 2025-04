Rapper Shade ricoverato per infezione polmonare: “Ho smesso di respirare”

Il rapper Shade, al secolo Vito Ventura, è stato ricoverato mercoledì 16 aprile in ospedale a causa di una grave infezione ai polmoni. In un video sui social, ha informato i suoi fan sul suo stato di salute, raccontando che mercoledì scorso ha smesso di respirare e ha dovuto ricevere cure al pronto soccorso. Attualmente, è stato trasferito in un reparto specializzato e mantiene un umore ironico nonostante le sue condizioni precarie.

Nel video, Shade ha condiviso una foto delle lastre ai suoi polmoni, sottolineando che non sono in buone condizioni e ha usato toni scherzosi per descrivere la situazione. Ha riferito di dover utilizzare ossigeno, alternando momenti di benessere a momenti di debolezza. Riconosciuto per la sua verve ironica, ha detto che ora va in bagno con le bombole d’ossigeno e ha aggiunto che sta cercando di evitare che Wikipedia aggiunga una seconda data importante alla sua biografia.

Shade ha costantemente aggiornato i suoi fan sulla sua condizione, descrivendo la sua routine in ospedale e mantenendo un contatto attivo con loro. Ha anche pubblicato storie su Instagram dal letto d’ospedale, in cui si mostrava con flebo e respiratore, scherzando sulla sua “vacanza” in un “resort esclusivo”. Ha inoltre ringraziato i suoi fan per il supporto ricevuto e si è scusato per la difficoltà di rispondere ai messaggi a causa delle limitazioni imposte dalla sua condizione attuale.