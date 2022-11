Rapito mentre caricano il papà in ambulanza: l’appello per ritrovarlo

Erano in giro per una passeggiata quando l’uomo ha avuto un malore per strada e mentre veniva caricato sull’ambulanza il cane è stato rapito.

Esistono delle persone che sembrano non fermarsi davvero di fronte a nulla, neanche davanti a chi è in un momento di grande difficoltà. Un uomo era a passeggio con il suo cane di nome Ghost e mentre camminava ha accusato un malore e ha perso per qualche momento i sensi. Alcuni passanti vedendo la scena hanno subito chiamato i soccorsi e mentre l’uomo veniva caricato sull’ambulanza c’è stato qualcuno che ha ben pensato di rubargli il cane. I malintenzionati avevano detto agli operatori sanitari di conoscere l’uomo, quando invece non era affatto così. Dopo il rapimento l’altra padrona del cane ha scritto un appello sui social per ritrovarlo.

Il padrone si sente male per strada, durante i soccorsi il cane viene rapito da due ragazzi

Delle volte accadono delle situazioni così assurde che dover credere che siano reali risulta davvero difficile. Purtroppo però queste, nella loro assurdità, sono molto reali e fanno davvero riflettere sul mondo in cui viviamo. Un uomo di nome Joel Rattie Banks si trovava come al suo solito a spasso con il suo cagnolone di Ghost. Mentre i due passeggiavano, Joel ha accusato un malore ed è collassato per terra perdendo i sensi. Fortunatamente quando questo è accaduto si trovavano in una strada trafficata, con passanti e negozi aperti. Qualcuno ha infatti assistito alla scena ha immediatamente chiamato i soccorsi per poter aiutare il mal capitato.

Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo hanno trovato l’uomo ancora a terra e hanno così deciso di trasportarlo in ospedale per potersi prendere cura di lui. I soccorritori si erano accorti però che Joel non era solo, ma era in compagnia di Ghost e si sono dunque posti il dubbio su come avrebbero potuto fare. In quel momento però sono apparsi due ragazzi che hanno detto agli operatori dell’ambulanza che si sarebbero presi cura loro del cane, in quanto conoscevano l’uomo che stavano soccorrendo. Quando i familiari sono venuti a conoscenza del collasso di Joel e del suo trasferimento in ospedale si sono molto preoccupati per l’uomo ma anche per Ghost. Di lui infatti non c’era nessuna traccia e nessun conoscente si era fatto vivo per riportarlo a casa.

I due ragazzi non erano altro che due malintenzionati che hanno approfittato del momento concitato e hanno così rapito il cane mentre il suo padrone veniva caricato sull’ambulanza. Un atto davvero vile! Appena capito il problema, Alice Richards, l’altra proprietaria dello Staffordshire Bull Terrier ha scritto un appello nel suo profilo facebook per poter ritrovare il suo amato Ghost. Per fortuna così è stato! Dopo svariati giorni di ricerca e preoccupazioni per l’animale, Ghost è finalmente stato ritrovato e riportato a casa dalla sua famiglia! (G. M.)