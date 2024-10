Rapito durante la visita a uno zoo, ritrovato vivo dopo 10 giorni

Lunedì mattina, gli studenti della Lakeview Middle School a Kansas City (Missouri) sono stati protagonisti di un evento inaspettato: l’avvistamento di un alligatore nei pressi della scuola. Questo incontro ravvicinato ha sorpreso e affascinato gli studenti, che non si aspettavano di vedere un rettile così vicino a loro. L’alligatore, lungo circa 35 cm, era stato rapito durante una visita precedente allo zoo e si era perso da oltre una settimana.

Il personale scolastico, allarmato dalla presenza dell’alligatore, ha contattato la Protezione Animali, che ha inviato un’unità specializzata nel recupero delle specie protette. Gli studenti avevano già avuto un’esperienza unica e memorabile quando alcuni addetti dello zoo erano venuti a scuola per la Pet-Therapy, permettendo loro di interagire e accarezzare il rettile. Questo incontro era stato molto apprezzato, ma nessuno si aspettava che l’alligatore sarebbe rimasto nei dintorni per così tanto tempo.

Dopo l’avvistamento, il piccolo alligatore è stato rapidamente recuperato dal “KC Pet Project”. La scoperta ha suscitato un misto di panico e malinconia tra gli studenti, che si erano affezionati al rettile. Nonostante il momento iniziale di paura, molti studenti hanno osservato con tristezza mentre l’alligatore veniva portato via. Un volontario del servizio animali ha scortato l’alligatorino verso un rifugio, dove verranno effettuati controlli di routine. Se tutto andrà bene, in futuro potrà essere reinserito nel suo habitat naturale.

Questa vicenda ha lasciato un’impressione duratura sui ragazzi, che hanno vissuto una giornata indimenticabile in un modo che non avrebbero mai immaginato. La presenza dell’alligatore è diventata una curiosità locale, dimostrando quanto possano essere sorprendenti le esperienze quotidiane, in particolare quando si tratta di interazioni con la fauna selvatica. La speranza è che, con la cura adeguata, il piccolo alligatore possa un giorno tornare libero nel suo ambiente naturale, portando con sé ricordi affettuosi nei cuori degli studenti.