Rapita da una falsa infermiera: neonata di un giorno ritrovata a Cosenza

Ore di angoscia a Cosenza per la scomparsa della neonata Sofia, rapita da una donna travestita da infermiera nella clinica Sacro Cuore. La donna ha prelevato la bambina con la scusa di portarla a una visita pediatrica, ma i genitori, accortisi del ritardo, hanno subito lanciato l’allerta. Fortunatamente, dopo pochi ore, Sofia è stata ritrovata sana.

Secondo le indagini, la rapitrice, descritta come una donna di bassa statura con treccine bianche e nere, è entrata nella stanza dove la neonata si trovava con la madre e ha insistito per portarla via. Le telecamere di sicurezza hanno catturato il momento in cui la donna usciva dalla clinica con la piccola tra le braccia, mentre un uomo, sospettato complice, la attendeva all’esterno con un seggiolino per bambini.

I genitori hanno utilizzato i social per chiedere aiuto, pubblicando appelli disperati accompagnati da foto della bambina. Le forze dell’ordine hanno avviato ricerche intensive, distribuendo le immagini delle telecamere per facilitare l’identificazione dei rapitori e garantire il rapido ritrovamento della neonata.

La vicenda si è conclusa positivamente quando la Squadra Mobile ha intercettato l’auto dei rapitori grazie al coordinamento delle forze di polizia e ai posti di blocco istituiti in città. Gli arrestati, una donna e un uomo, non avevano alcun legame con la famiglia di Sofia. Le autorità stanno ora indagando sul movente del rapimento, considerando ipotesi che includono traffici illegali o tentativi di adozione illecita.