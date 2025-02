Rapita da un taxi e trasportata in un furgone bianco

Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, ha recentemente condiviso la sua esperienza di detenzione in Ungheria durante un’intervista a “Che Tempo Che Fa” e nella presentazione del suo libro “Vipera”. Salis è stata arrestata nel febbraio 2023 con l’accusa di partecipazione a un’aggressione contro militanti di estrema destra durante una manifestazione neonazista a Budapest. Ha trascorso 15 mesi in carcere preventivo in isolamento, senza contatti con la famiglia e vivendo in condizioni dure. Nel libro, Salis spiega che il titolo “Vipera” ha molteplici significati, rivelando anche come la parola fosse usata in modo spregiativo dagli agenti durante il suo arresto. Racconta di essere stata ammanettata senza spiegazioni e portata in un furgone per un controllo.

Dopo l’elezione al Parlamento europeo nel 2024, il processo a suo carico è stato sospeso; rischiava una condanna fino a 24 anni. Salis sottolinea che non sono stati presentati elementi a sostegno delle accuse e descrive il suo caso come un processo politico, sostenendo di essere stata vittima di attacchi verbali da parte del governo ungherese, incluso il premier Orban. Nonostante la sua liberazione, la situazione rimane incerta poiché l’Ungheria sta considerando di chiedere al Parlamento la revoca della sua immunità. Salis ha ribadito la sua posizione, affermando che il suo arresto era motivato da ragioni politiche piuttosto che da prove concrete. Il libro di Salis è disponibile per l’acquisto su Amazon.