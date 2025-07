Rapino: Arte e Cultura in Festa con Ceramica e Suoni

Due eventi culturalmente significativi animeranno Rapino domenica 13 luglio, ospitati al Museo della Ceramica e al Teatro di S. Antonio, a partire dalle 20.30.

Il primo evento sarà una mostra di pittura, curata dall’architetto Raffaele Paolucci, che segna la presenza di due nuove artiste: Anna Maria Memmo e Rachele Vitacolonna. Entrambe legate al territorio di Rapino, presentano stili distintivi; Memmo con opere figurative e Vitacolonna con un approccio concettuale. Questo incontro artistico offre una visione originale della bellezza e dell’armonia, rappresentando un’innovativa proposta culturale per la comunità locale.

A seguire, si svolgerà il festival “Ceramica | Suono | Luce”, un evento intermediale che esplora il dialogo tra ceramica, musica e installazioni luminose. L’artista tedesco Ingo Bracke realizzerà opere che integrano suoni e luci nel contesto del Teatro di S. Antonio, trasformato in un palcoscenico per esibizioni visive e sonore. Il festival intende non solo mettere in evidenza la ceramica come un elemento artistico ma anche come un corpo sonoro e performativo, coinvolgendo la comunità in un’esperienza collettiva unica.

La manifestazione si propone di rinnovare la tradizione ceramica attraverso linguaggi contemporanei, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini e delle scuole, e facilitando interazioni artistiche a livello internazionale. Attraverso installazioni immersive, performance e workshop, il festival mira a costruire un legame profondo tra arte, territorio e comunità.

Ingo Bracke, artista e scenografo, porta con sé un bagaglio di esperienze varie da diverse città del mondo, fondendo architettura, installazione e musica in opere in grado di valorizzare la storia e l’identità dei luoghi.