Arrivavano in centro il sabato con l’obiettivo di aggredire e rapinare. Le vittime erano ragzzini di 14 – 15 anni che venivano derubati e sopraffatti dai metodi violenti di ragazzi più grandi.

Grazie a una operazione sinergica coordinata dalla Procura insieme alla polizia locale e ai carabinieri, la banda di bulli è stata individuata.

Il Gip ha emesso un ordine di custodia cautelare e tre ai domiciliari nei confronti di quattro ventenni di cui tre residenti in provincia di Reggio Emilia e uno in provincia di Parma.

Gli indagati si sarebbero resi autori, in concorso tra loro e con ulteriori tre soggetti minorenni, la cui posizione è al vaglio della competente autorità giudiziaria minorile del capoluogo di regione, dei reati di rapina aggravata, furto aggravato, lesioni personali, percosse e minacce, perpetrati a Parma dal mese di novembre 2020 al mese di marzo 2021 ai danni minorenni tutti di Parma.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Parma Emanuela Podda, hanno consentito di individuare i giovani che mettevano in atto le loro azioni “in pieno giorno, con sfrontatezza e pervicacia”.

Il modus operandi, sempre identico e ben collaudato, era caratterizzato dall’individuazione delle vittime, giovani di 14/15 anni, che venivano avvicinati con un pretesto, accerchiati, creando in loro uno stato di confusione e timore, che consentiva di sottrarre portafogli o telefoni.

In caso di reazione, le vittime venivano minacciate e aggredite, arrivando ad attendere la vittima fuori dagli istituti scolastici, al fine di indurla a ritrattare in caso di denuncia.

Gli arrestati – sottolinea la Procura – hanno evidenziato assenza di scrupoli e, nonostante siano da poco maggiorenni, risultano già gravati da numerosi precedenti di polizia per reati predatori quali furto, minacce, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere.

L’indole violenta degli indagati – in grado di attuare una capacità intimidatoria notevole – è stata ricostruita anche mediante la consultazione dei cosiddetti profili social: basti pensare che uno di loro ha pubblicato un video in cui appariva nell’atto di maneggiare una pistola apparentemente vera. Peraltro, durante tutto il periodo preso in considerazione nessuno ha mai evidenziato segno di ravvedimento.

Grazie invece alle precise e pronte segnalazioni dei reati, si è riusciti ad identificare tutti i componenti del gruppo, interrompendone le azioni di particolare gravità ed allarme sociale.

Il primo episodio contestato fa riferimento a un furto commesso ai danni di due 14enni, commesso il 30 novembre scorso in piazza Duomo a Parma. Intorno alle 17:50 dei giovani attiravano l’attenzione di una pattuglia in transito. Uno di loro riferiva che poco prima era stato avvicinato da una decina di ragazzi che circondavano lui e un suo amico nei pressi del vescovado. All’improvviso, alcuni componenti del gruppo strappavano di mano la vaschetta di patatine che uno dei minorenni teneva fra le mani, mentre un altro gli toglieva dalle mani il telefono cellulare. I successivi accertamenti, effettuati tramite i sistemi di videosorveglianza posti nelle vie del centro cittadino, le verifiche dei profili social degli indagati e i riconoscimenti fotografici delle vittime, permettevano di arrivare alla identificazione di due dei presunti autori del furto.

Il secondo episodio si è verificato il successivo 4 gennaio, vittima un 14enne parmigiano rapinato da parte del gruppo. Il giovane, in prossimità di viale Toschi, veniva avvicinato da alcuni ragazzi che con violenza si impossessavano del suo telefono cellulare e di un euro in suo possesso, per poi darsi a precipitosa fuga verso la stazione ferroviaria. Anche in questo caso, in sede di denuncia, tramite la visione di un fascicolo fotografico, il giovane riconosceva gli autori della rapina.

Il terzo episodio si è verificato il 13 febbraio 2021 quando un gruppo di 15enni parmigiani veniva rapinato all’interno del Parco ducale. Il gruppo – una sorta di vera e propria baby gang – sempre con il medesimo modus operandi, accerchiava i minori con un pretesto e subito dopo strappava di mano il portafogli a uno di essi, prelevandovi all’interno la somma di 60 euro per poi darsi alla fuga. Le giovani vittime inseguivano gli autori del reato, riuscendo a bloccarne uno sino all’arrivo della pattuglia dei carabinieri che lo traevano in arresto in flagranza di reato. Gli altri riuscivano a fuggire dopo una colluttazione, a seguito della quale, due delle vittime riportavano un trauma cranico-facciale e toracico, nonché escoriazioni varie, guaribili rispettivamente in 7 e 5 giorni.

Non paghi, nei successivi giorni uno degli aggrediti ed il padre subivano, tramite videochiamate, pesanti minacce da parte di un componente del gruppo. Lo stesso giovane veniva raggiunto all’esterno dell’istituto scolastico che frequenta, ove subiva ulteriori pesanti minacce e veniva percosso al fine di fargli ritrattare le accuse nei confronti di uno degli autori della rapina di cui era rimasto vittima.

Il quarto episodio si è verificato lo scorso 3 marzo quando due dei componenti del gruppo, in via Garibaldi, riuscivano a strappare dalle mani di un 15enne il portafogli prelevandovi la somma di 300 euro per poi darsi alla fuga. Anche in questo caso, a seguito della denuncia sporta, attraverso successive attività d’indagine, si riusciva ad arrivare all’identificazione degli autori. Emergeva nell’occasione che si trattava sempre dei medesimi soggetti.

L’operazione ha quindi permesso, sottolinea la Procura, di riportare “serenità nel capoluogo, specie nell’ambito dei giovanissimi, tra i quali si stava diffondendo il timore di passeggiare tra le strade del centro, rimanendo vittime di condotte che, benchè economicamente poco produttive, si sono tradotte in attacchi al senso di sicurezza che costituisce una delle maggiori aspirazioni della gente”.

Il procuratore Alfonso D’Avino sottolinea inoltre come la partecipazione corale di più forze di polizia a un’attività investigativa si traduce in una concreta operazione di “bonifica del territorio a beneficio della cittadinanza tutta ed in un modo per ‘riappropriarsi’, da parte dello Stato, di fette di territorio sottraendolo agli attacchi della delinquenza”.

L’esito dell’operazione è stata illustrata nella sede della Procura alla presenza del comandante della polizia locale Roberto Riva Cambrino e del comandante provinciale dei carabinieri Pasqualino Toscani.

I rappresentanti delle forze dell’ordine hanno voluto sottolineare l’importanza della scelta di denunciare da parte delle vittime: “Hanno dimostrato un grande senso civico. È giusto denunciare e avere fiducia nelle forze dell’ordine”, ha sottolineato Toscani. “Gli arresti dimostrano che il disprezzo dell’altro e delle regole non vince e che infrangere la legge non paga”, ha evidenziato Riva Cambrino.