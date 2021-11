Era uscito di prigione appena quattro giorni fa. Questa mattina si è presentato alla filiale della banca Cassa di Risparmio di Asti di Settimo Torinese, prima dell’apertura alle 7.45 per mettere a segno un altro colpo. Il rapinatore, un uomo di 36 anni, ha aspettato l’arrivo del direttore e poi lo ha costretto ad aprire la porta minacciandolo con un taglierino.

Una volta dentro ha aspettato che arrivassero tutti gli altri dipendenti e li ha sequestrati all’interno della banca. Non ha fatto in tempo ad aprire la cassaforte, però, perché i carabinieri della compagnia di Chivasso chiamati in soccorso hanno fatto irruzione nella filiale e lo hanno arrestato, liberando gli ostaggi.

I militari sono stati messi in allerta dal personale di vigilanza della banca che è riuscito a chiamare la centrale operativa di Chivasso e chiedere aiuto. Gli ostaggi stanno bene, nessuno è rimasto ferito nel sequestro. Il blitz dei carabinieri ha permesso di risolvere la situazione in poco tempo. Alle 9, poco più di un’ora dopo l’arrivo nella filiale il rapinatore è stato portato via in manette.