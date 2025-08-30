25.6 C
Rapina Surreale a Città del Messico con Cosplay di Genshin Impact

Rapina Surreale a Città del Messico con Cosplay di Genshin Impact

Ad Ecatepec, un quartiere di Città del Messico, si è verificata una rapina a bordo di un autobus che ha sorpreso i passeggeri. Due rapinatori, travestiti da personaggi del videogioco “Genshin Impact”, hanno pensato che il loro cosplay avrebbe nascosto la loro identità, ma le cose non sono andate come previsto.

I testimoni hanno riferito che l’azione teatrale dei malviventi ha lasciato inizialmente i passeggeri increduli, ma ben presto hanno capito cosa stava accadendo. Armati ma non esperti, i rapinatori hanno perso il controllo della situazione. A quel punto, i passeggeri hanno reagito con determinazione, riuscendo a disarmarli e a capovolgere il corso degli eventi.

Con un’ironia tutta nerd, i testimoni hanno commentato che i passeggeri hanno “estratto la combo finale”, proprio come in un combattimento di “Genshin Impact”. Dopo questa battaglia improvvisata, i due criminali sono stati immobilizzati e consegnati alle autorità.

Questa rapina, che doveva essere rapida e senza rischi, si è trasformata in una scena surreale, degna di un meme virale, con ladri travestiti da eroi videoludici sconfitti da un gruppo di cittadini che ha deciso di agire invece di rimanere passivi.

L’episodio evidenzia come la cultura pop possa influenzare persino le strategie criminali, portando a risultati tragicomici, e mette in risalto la forza della comunità di fronte a una situazione di pericolo. La vita reale non è un videogioco, e non basta un costume per diventare un protagonista.

