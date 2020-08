A febbraio scorso tentò di opporsi alla rapina subita da un ragazzo che si trovava con lui in piazza Santi Pietro e Paolo, all’Eur. Tre mesi più tardi, il 22 maggio scorso, il 16enne venne avvicinato dallo stesso ragazzo conosciuto con il nome di Rachid, che aveva strappato la collanina all’amico. In compagnia della fidanzata e di altri amici, al laghetto dell’Eur, venne convinto a seguire il rapinatore, venuto insieme ad altri tre, colpito violentemente al volto con un pugno, picchiato dagli altri “sodali” della banda. Le lesioni riportate in quell’occasione vennero giudicate guaribili in 50 giorni di prognosi.

