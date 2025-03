Rapina con coltellate su un autobus a Milano, fermati 4 giovani

Quattro giovani, di età compresa tra 20 e 23 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Milano per una rapina pluriaggravata avvenuta il 22 febbraio in viale Romagna ai danni di tre ragazzi spagnoli. Un ventenne è stato anche indagato per lesioni personali aggravate e possesso di arma.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6 del 22 febbraio, quando gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione di rapina con accoltellamento. Le vittime, giovani spagnoli, stavano tornando a casa dopo una serata in discoteca e si trovavano su un autobus. I quattro sospetti, di origini egiziane, dopo essere saliti sull’autobus e aver attentamente scelto le loro vittime, hanno attuato il piano durante una fermata, bloccando l’uscita principale. Hanno rubato la collanina di un giovane che si era allontanato rapidamente e successivamente hanno derubato un secondo ragazzo.

Quando un amico delle vittime, un 22enne spagnolo, è intervenuto per aiutare, è stato accoltellato da uno degli aggressori. I quattro rapinatori sono fuggiti mentre la vittima, priva di sensi, è stata trasportata in ospedale con una prognosi di 10 giorni.

Il 27 febbraio, gli investigatori hanno identificato il presunto aggressore, rintracciato in piazzale Loreto con un coltello. Gli altri tre complici sono stati arrestati in diverse località di Milano. Tutti e quattro sono stati portati nella casa circondariale di San Vittore, a disposizione della procura di Milano per la convalida del fermo e l’adozione di misure cautelari.