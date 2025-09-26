Rapina a mano armata al Gran Shopping di Molfetta, panico tra i clienti

Questa mattina si è verificata una rapina a mano armata all’interno dell’Ipercoop del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, creando panico tra clienti e personale. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.

Secondo le prime informazioni, un uomo armato ha attaccato la gioielleria presente nel centro commerciale. Due persone sono rimaste ferite durante l’episodio e sono state immediatamente soccorse dal 118. Le forze dell’ordine sono giunte rapidamente sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

La direzione del Gran Shopping Molfetta ha emesso un comunicato ufficiale in cui dichiara: “In riferimento al grave episodio di questa mattina, informiamo che la sicurezza all’interno del centro commerciale è stata ripristinata grazie alla cooperazione tra forze dell’ordine e servizio di sicurezza interno. Siamo disponibili a collaborare con le autorità nelle indagini e ringraziamo forze dell’ordine e soccorritori.”

Nonostante l’accaduto, la situazione è sotto controllo. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche di sicurezza, il centro commerciale ha riaperto al pubblico.