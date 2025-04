Rapimento di un 15enne a San Giorgio a Cremano: emergono le immagini finali del sequestro

Il rapimento di un ragazzo di 15 anni a San Giorgio a Cremano, vicino Napoli, è stato ripreso da telecamere di sorveglianza. Il video mostra Antonio Amaral, 24 anni, mentre forza il giovane a salire in un furgone rubato. Il rapimento è avvenuto il 8 aprile, con l’intento di estorcere un riscatto di 1,5 milioni di euro. Il ragazzo è stato portato in un’abitazione e immobilizzato per diverse ore. La banda criminale ha poi rinunciato all’estorsione a causa delle indagini in corso da parte della polizia.

Due giorni dopo, Amaral è stato arrestato nelle vicinanze di Napoli; è stato riconosciuto come l’artefice del rapimento grazie a dettagli forniti dalla vittima. Il ragazzo ha notato che l’uomo si spingeva sul sedile anteriore dell’auto a causa della sua altezza. Le indagini hanno rivelato che il sequestro era stato pianificato da un gruppo organizzato. Due complici, vestiti di nero e con maschere, hanno trasferito il ragazzo da un furgone a un’auto non riconoscibile nella zona di Barra per sfuggire alle ricerche.

Il rapimento è avvenuto intorno alle 7:50, e poco dopo è arrivato un messaggio su WhatsApp al padre del ragazzo, inizialmente scettico, che ha poi contattato la scuola, dando avvio alle indagini. Il giovane è stato liberato con le mani legate. Amaral, che in passato aveva lavorato in un autolavaggio della famiglia della vittima, potrebbe aver agito come “gancio”. Le autorità continuano la ricerca dei complici.