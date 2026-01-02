9.6 C
venerdì – 2 Gennaio 2026
Rapimento a Hialeah

La polizia di Hialeah sta cercando due persone che potrebbero essere coinvolte in un possibile rapimento. L’evento è avvenuto intorno alle 6:45 del mattino in un’area vicino a West 52nd Street e 27th Avenue a Hialeah. Una donna ha chiamato il 911 e ha riferito di aver potuto essere testimone di un rapimento, quindi gli agenti sono intervenuti e hanno ottenuto immagini di sorveglianza che mostrano l’incidente.

La polizia afferma che le immagini corrispondono al racconto della testimone e che, dopo aver visionato le immagini, credono che l’uomo e la donna visti nel video si conoscessero. Gli agenti vogliono assicurarsi che la donna nel video stia bene e i detective stanno cercando di identificare sia lei che l’uomo nel video, che la polizia afferma guidava un Ford F-150 Platinum Edition bianco modificato con cerchi neri “distintivi”.

Chi pensa di riconoscere una delle due persone è invitato a contattare la polizia di Hialeah al numero 305-687-2525. La polizia sta cercando il pubblico aiuto per identificare i due individui coinvolti in questo possibile rapimento.

