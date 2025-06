Rapid Olimpia: Dimissioni del DS Giazzi dopo la promozione

Marco Giazzi ha rassegnato le dimissioni da direttore sportivo della RapidOlimpia, sorprendendo tutti dopo la recente promozione in Prima Categoria. Giazzi ha giustificato la sua decisione come conseguenza di alcune divergenze di vedute con la società, pur ribadendo affetto e stima per il club. «Ho instaurato legami sinceri e solidi con tutti», ha commentato, esprimendo gratitudine per due anni ricchi di successi e soddisfazioni, culminati in due promozioni consecutive.

Il presidente Franco Pasetti ha confermato di aver rinnovato il contratto a Giazzi per la prossima stagione, ma ha rispettato la sua scelta. «Lo ringrazio sinceramente per quanto ha fatto e gli auguro il meglio per il futuro», ha dichiarato Pasetti.

Nel frattempo, la Rapid Olimpia si prepara per la nuova stagione, confermando il proseguimento del rapporto con alcuni giocatori come Balzanelli, Levorato e Moreni. È previsto un incontro con Thai Ba per discutere la possibile continuazione della collaborazione con la squadra giallorossa.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: vocedimantova.it