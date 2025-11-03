16.7 C
Raphael Gualazzi in tour: emozioni musicali in Italia

Raphael Gualazzi torna in tour con tre progetti live, esibendosi nei festival e nelle piazze italiane. I concerti prenderanno il via l’8 novembre a Roma e proseguiranno in varie località del paese. Gualazzi, cantautore, pianista e produttore, si esibirà sia da solo al pianoforte sia con il suo quintetto e un’orchestra.

” Sono molto felice di continuare a relazionarmi alla musica da diverse prospettive”, afferma Gualazzi. La sua esibizione di pianoforte e voce offre un’esperienza coinvolgente, guidando il pubblico attraverso le sue ispirazioni musicali più significative.

Il grande pubblico conosce Gualazzi nel 2011 grazie a “Follia d’amore”, canzone presentata a Sanremo. Il musicista considera questo brano la sua “più rappresentativa”, in quanto combina sonorità jazz con la melodia italiana. Riguardo a un possibile ritorno al Festival di Sanremo, commenta: “Sarebbe bellissimo e le porte sono sempre aperte a esperienze simili. È importante che ci sia una proposta e un desiderio”.

