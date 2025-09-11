Raphael Gualazzi in concerto: magia musicale italiana

Il Reggio Live Fest offre un terzo appuntamento musicale di rilievo. Venerdì 12 settembre, alle ore 21:30, Raphael Gualazzi si esibirà in piazza Indipendenza, accompagnato dai suoi musicisti e dall’Orchestra Sinfonic Brutia.

Raphael Gualazzi, vincitore di Sanremo Giovani, si è affermato come uno dei pianisti e cantautori italiani più apprezzati a livello internazionale. Il suo stile unico fonde ragtime, blues, soul e jazz, ispirandosi a artisti come Scott Joplin e Jamiroquai. Attualmente, è in tour attraverso festival e piazze italiane con tre diverse formazioni: pianoforte solo, quintetto e orchestra.

La sua esibizione “piano-vocal” è un viaggio attraverso i successi e le ispirazioni dell’artista, recuperando il valore autentico delle sue composizioni. Il repertorio spazia da brani per colonne sonore a omaggi all’opera, includendo anche influenze dalla tradizione afroamericana e reinterpretazioni di temi della musica italiana e internazionale.

Il quintetto di Gualazzi, considerato la sua “astronave musicale”, è costituito da musicisti di grande talento: Anders Ulrich al contrabbasso, Luigi Faggi alla tromba, Michele “Mecco” Guidi all’organo Hammond e Gianluca Nanni alla batteria. Insieme, creano un repertorio energico e profondo, celebrando sonorità soul, jazz e pop.

Durante il concerto, ci saranno anche momenti in trio e pianoforte solo, dedicati a celebri arie d’opera. L’esibizione con orchestra, diretta dal Maestro Stefano Nanni, presenterà una selezione delle composizioni di Gualazzi, inclusi brani poco eseguiti dal vivo. La musica, per l’artista, rappresenta una celebrazione delle diverse dimensioni dell’esistenza umana, fondendo classicità e culture afro-americane in un evento di grande valore artistico.