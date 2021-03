È morto Raoul Casadei nel reparto Covid dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato da circa due settimane. Il re del liscio aveva 83 anni ed oggi molti volti della musica e della tv lo hanno ricordato.

Fra loro anche Simona Ventura, che lo volle in una sua edizione de L’Isola dei Famosi (la quarta, quella di Sara Tommasi e Leone Di Lernia, anche lui scomparso prematuramente nel 2017 a causa di un tumore al fegato).

“Questa è l’ultima volta che ti ho incontrato Raoul Casadei. Eravamo nella ‘nostra ‘ Rimini e tu, come sempre, ci hai deliziato con la tua musica, sinonimo di allegria e gioia di vivere. Non ti dimenticherò mai”.

Fra i successi di Raoul Casadei c’è senza dubbio Romagna Mia e Ciao Mara, classici del liscio che hanno fatto ballare per decenni molte generazioni.

Durante la sua ultima intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Raoul Casadei descrisse così le sue giornate:

A fare le condoglianze anche il presidente dell’Emilia Romagna:

“È veramente con grande tristezza che apprendo della scomparsa di Raoul Casadei. Con lui se ne va uno straordinario personaggio, un compositore che con grande professionalità ha portato in Italia e nel mondo un messaggio musicale profondamente radicato nella tradizione, legato all’allegria e alla voglia di vivere fino a diventare uno dei simboli, un ambasciatore della sua e nostra terra. Voglio esprimere il più sincero cordoglio ai suoi familiari, anche a nome dell’intera comunità emiliano-romagnola. Sono certo che il nostro Raoul continuerà a vivere nella sua musica, e noi non dimenticheremo colui che per noi sarà sempre il Re del liscio”.