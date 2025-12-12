Raoul Bova sfoga rabbia per lo scandalo

Raoul Bova ha parlato apertamente di ciò che ha dovuto affrontare. L’attore ha fatto un drammatico sfogo durante il panel “Non con la mia faccia. Deep fake, web reputation e odio social” insieme ad Arianna Meloni, Fabio Ferrari e Francesca Barra. Bova ha raccontato di come, durante l’estate, sia stato al centro dell’attenzione nel mondo dei social network e del web a causa di chat e audio che lo vedevano coinvolto con una ragazza che sembrava cercare visibilità.

Questo fatto ha colpito non solo Bova, ma anche la sua famiglia e la sua relazione con Rocio Munoz Morales. L’attore ha affermato di aver subito “un’uccisione pubblica” e ha spiegato che una persona singola aveva usato audio e chat a scopo di lucro per aumentare il proprio bacino di utenti e follower. Prima di diffondere gli audio, Bova ha affrontato “giorni di tempestive chiamate e ricatti”.

Bova ha specificato che la ragazza aveva già deciso di inviare le chat a Fabrizio Corona, che le ha diffuse. Nonostante i ricatti, Bova non ha voluto cedere, ma anziché essere preso d’esempio per aver resistito ai ricattatori, è finito in una bufera di derisione e meme ironici. L’attore ha affermato di sentirsi solo e di essere stato ingiustamente sbeffeggiato e deriso per la famosa frase “occhi spaccanti”.

Bova ha denunciato il tutto alla Polizia Postale, ma la denuncia non ha trovato la risposta che cercava. L’attore appare ancora provato dalla bufera che l’ha travolto in modo improvviso e devastante. Ha definito la società in cui viviamo “malata” perché aspetta solo di vedere qualcuno crollare per sentirsi meglio.