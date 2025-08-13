Raoul Bova registra “occhi spaccanti” per fermare il gossip

Raoul Bova, noto attore romano, sta pensando di registrare come marchio la frase “occhi spaccanti”, diventata virale grazie a un messaggio vocale inviato alla modella Martina Ceretti. Questa decisione arriva dopo la diffusione di alcuni audio su WhatsApp, al centro di uno scandalo che ha animato le cronache di gossip.

Il 5 agosto, Bova ha presentato due richieste di registrazione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le frasi, emerse da un messaggio vocale che ha attirato l’attenzione di Fabrizio Corona, includono il saluto “Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”. Secondo l’avvocata Michela Carlo, rappresentante legale di Bova, la registrazione mira a interrompere la diffusione illecita dei contenuti audio.

Annamaria Bernardini De Pace, legale di Bova, ha spiegato che si tratta di un’iniziativa per bloccare l’uso non autorizzato delle frasi. La pratica è attualmente in fase di esame e potrebbero volerci alcune settimane per avere un responso. Se la registrazione sarà approvata, l’uso della frase senza il permesso di Bova potrebbe portare a sanzioni.

In seguito allo scandalo, Bova ha anche considerato azioni legali contro Ryanair e il Napoli Calcio, che avevano utilizzato ironicamente i suoi audio sui social. Nel frattempo, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria per verificare possibili violazioni delle normative sulla privacy.

Bova si affida a Bernardini De Pace, con cui ha un legame professionale e personale, per affrontare non solo questo caso, ma anche questioni legate alla separazione da Rocío Muñoz Morales e all’affidamento dei figli.