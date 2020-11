“Il fatto che abbia vinto l’International Emmy proprio questa serie di cui ho avuto molta paura mi rende particolarmente felice. Per me è stato un salto nel buio, un mondo che non conoscevo”. Raoul Bova, intervistato dall’Adnkronos, non nasconde la felicità per la notizia che la seconda stagione de ‘La Reina del Sur’ (‘La Regina del Sud‘), la telenovela coprodotta da Telemundo e Netflix di cui è coprotagonista, ha vinto l’International Emmy Award per il miglior programma di prime time in lingua non inglese. Nella seconda stagione, Bova è entrato con un ruolo da protagonista maschile nei panni di Francesco Belmondo, l’italiano che rapisce la figlia della protagonista e dà vita ad un doppio gioco che lo vede prima nei panni del cattivo e poi in quelli del romantico seduttore.

