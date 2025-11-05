19.4 C
Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: nuova serenità per le figlie

Tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembra finalmente tornato il sereno, anche se la passione tra loro è svanita da tempo. Recentemente, alcuni “audio spaccanti” hanno segnato la fine della loro lunga relazione, ma ora i due ex sono riusciti a stabilire un dialogo civile.

Le fotografie pubblicate da Chi Magazine ritraggono Bova davanti all’abitazione di Rocio, con in mano due mazzi di fiori. Non sono per l’attrice, ma per Alma, una delle figlie della coppia, che ha festeggiato il compleanno da poco. Attualmente, Raoul e Rocio riescono a incontrarsi senza problemi per il bene delle loro bambine, una situazione impensabile fino a poco tempo fa quando le tensioni erano forti.

Secondo il settimanale Chi, entrambi si sono impegnati a mantenere un clima sereno per le figlie. Le immagini mostrano un Raoul affettuoso con le sue bambine, Luna e Alma. Per non mancare alla festa di quest’ultima, ha preso un volo da Torino per trascorrere qualche ora con loro, prima di tornare ai suoi impegni di lavoro.

Dopo la sorpresa del papà, le bambine hanno festeggiato con Rocio, che ha organizzato una festa intima con amici e parenti. Il clima tra gli ex coniugi è apparso disteso.

Rocio ha parlato della sua relazione con Raoul durante una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio, affermando scherzosamente: “Siamo ex ormai”. Ha aggiunto che, nonostante le differenze, entrambi si impegnano a essere presenti per le loro figlie e a mantenere un buon rapporto.

