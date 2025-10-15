Raoul Bova e Beatrice Arnera, amore segreto a Roma

Raoul Bova, dopo lo scandalo degli “audio spaccanti”, sembra aver trovato nuove serenità tra le braccia di Beatrice Arnera, sua collega nella fiction Buongiorno, mamma!. Secondo lo scoop di Chi Magazine, i due sono stati avvistati a Roma, a Prati, mentre camminavano mano nella mano e apparivano sorridenti dopo essere usciti da un locale. Successivamente, si sono ritirati in un palazzo, lasciando intendere che la loro relazione potrebbe andare oltre una semplice amicizia.

Nei giorni precedenti, erano già emersi segnali di un legame speciale tra Bova e Arnera, che erano stati pizzicati in un ristorante in atteggiamenti intimi. Raoul era stato visto anche in lacrime, mentre la collega lo confortava.

Dalle recenti foto di Chi Magazine, è evidente che entrambi non stessero cercando di nascondere il loro rapporto. Anzi, non hanno mostrato alcun desiderio di tenere segreto il loro legame, camminando liberamente insieme in un luogo pubblico. Questo potrebbe suggerire una volontà di uscire allo scoperto dopo aver affrontato periodi difficili.

Infatti, la separazione di Bova da Rocio Munoz Morales ha creato molto scalpore, mentre Beatrice Arnera ha vissuto una situazione complicata a livello sentimentale. Dal 2021, era legata all’attore comico Andrea Pisani, con cui ha avuto una figlia nel 2024. Recentemente, la coppia aveva annunciato tramite un post sui social di trovarsi in “un momento delicato” e di aver bisogno di tempo e rispetto. Le apparizioni di Arnera con Bova fanno pensare che la sua relazione con Pisani sia ormai conclusa.