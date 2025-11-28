Raoul Bova e Beatrice Arnera amore a vista

13.8 C
Ogni volta che i settimanali di gossip hanno titolato che Raoul Bova e Beatrice Arnera “sono usciti allo scoperto”, in realtà non era esattamente così. Da settembre in avanti la coppia è stata sì fotografata insieme spesso, ma erano comunque scatti rubati dai paparazzi.

A quest’ultimo “bacio” pubblicato da Chi Magazine, nel frattempo, è il loro atteggiamento ad essere cambiato. Bova e la nuova compagna non si fanno più problemi. Molti siti di gossip riportano che Beatrice ormai è una figura sempre presente sui set di Don Matteo e ormai è trattata dal resto della crew come una di famiglia.

Raoul è tornato a pubblicare foto della sua vita privata proprio come faceva un tempo. Nel frattempo la Arnera è partita con il suo tour teatrale “Intanto ti calmi”, ricevendo sui social una montagna di complimenti e pareri positivi.

Se pensate che, solo due settimane fa, quando uscì l’ormai nota intervista di Andrea Pisani, l’ex compagno di Beatrice Arnera e padre di loro figlia Matilde, la coppia veniva ancora raccontata come due amanti che dovevano stare lontano dai riflettori e non pubblicare nulla sui social.

Queste nuove foto di Chi, invece, ci confermano che per i due ormai non è più un problema essere o meno il gossip del momento. Hanno iniziato una nuova vita insieme, un nuovo capitolo dove vecchie e nuove routine iniziano a rodarsi, diventando la normalità.

Possiamo anche prevedere che non faranno uscite ufficiali in pubblico o ospitate in tv. La loro storia è nata lontana dai riflettori e, per il loro bene, rimarrà tale.

