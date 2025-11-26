Raoul Bova e Beatrice Arnera amore a Spoleto

Il rapporto tra Beatrice Arnera e Raoul Bova sembra essere più di un semplice flirt. I due sono usciti allo scoperto da qualche settimana, dopo aver chiuso le loro precedenti relazioni sentimentali. Lui si è lasciato con Rocio Munoz Morales, mentre lei è tornata single dopo l’addio con il comico Andrea Pisani.

A confermare la solidità del loro legame ci sono le foto pubblicate da Chi Magazine, che li immortala a Spoleto, sul set di Don Matteo, la popolare fiction Rai di cui Bova è protagonista. La troupe del set ha accolta Beatrice con calore, essendo tutti legati a Bova da un bel legame amichevole e sapendo che sta attraversando un periodo difficile a livello personale.

Durante una pausa, la coppia ha deciso di assaggiare una specialità locale, il panino con la porchetta. Questo gesto condiviso quotidiano potrebbe essere un indizio che la relazione sia ben avviata. La produzione di Don Matteo ha confermato Bova nel ruolo di Don Massimo, nonostante lo “scandalo” degli “audio spaccanti” che aveva sollevato alcune congetture sulla sua credibilità nel vestire i panni del prete.

Bova è ancora amatissimo sul set di Don Matteo per i suoi modi sempre affabili e cordiali. La versione del divo è che, quando inviò gli “audio spaccanti” a Martina Ceretti, la sua relazione con Rocio Munoz Morales era ormai giunta al capolinea. La troupe e i fan sembrano aver accettato la sua versione e il suo legame con Beatrice Arnera sembra avere tutti gli elementi per funzionare.