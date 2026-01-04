Raoul Bova a Domenica In parla dello scandalo

Raoul Bova è stato ospite a Domenica In da Mara Venier per presentare la nuova stagione di Don Matteo, dove tornerà a interpretare il ruolo di Don Massimo. Durante l’intervista, si è parlato anche dello scandalo che ha coinvolto l’attore nei mesi scorsi, quando Fabrizio Corona ha diffuso degli audio inviati da Bova alla giovane Martina Ceretti.

Dopo quell’episodio, Bova si è separato dalla compagna Rocio Munoz Morales e si è rivolto alla giustizia, affermando di essere stato vittima di un ricatto a cui non ha ceduto. Bova ha dichiarato di non aver mai accettato ricatti e di non aver mai avuto dubbi sul fatto di non abbassare la testa, citando le parole di Falcone e Borsellino. Ha anche aggiunto che una persona che ti dice che ti può rovinare e si prende la responsabilità dei tuoi errori è una cosa che non deve accadere.

Bova ha poi parlato dello spettacolo teatrale Il nuotatore di Auschwitz, che sta portando in tour, e ha riflettuto su come la fede e la speranza possano essere salvifiche quando non c’è più niente. Mara Venier ha scherzato dicendo che ormai Bova è entrato nel ruolo di Don Matteo, ma lui si è affrettato a precisare che non era sua intenzione parlare di se stesso come un prete nella vita reale. Venier ha subito chiarito che stava scherzando e Bova si è fatto una risatina prima di presentare le novità della nuova stagione di Don Matteo.