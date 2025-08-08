Ranking UEFA: La Classifica dei Club Aggiornata 2023

Con l’inizio delle competizioni ufficiali, l’UEFA ha aggiornato il suo ranking, posizionando la nostra squadra ventesima. Questo sistema di classificazione, noto come UEFA Club Coefficient Ranking, valuta le performance dei club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni, includendo eventi come la Champions League, l’Europa League e la Conference League.

La classificazione si basa su diversi criteri. Innanzitutto, si considerano le partite disputate nelle competizioni UEFA: ogni vittoria vale due punti, mentre un pareggio ne assegna uno. Nei turni preliminari, i punteggi sono ridotti a mezzo punto per una vittoria e un quarto di punto per un pareggio. Il club guadagna anche punti extra: 4 punti per l’accesso alla fase a gironi della Champions League, 5 per il passaggio agli ottavi e 1 punto per ogni turno successivo fino alla finale, oltre a 1 punto in caso di vittoria nella Supercoppa UEFA.

Il punteggio finale di ciascun club è la somma dei punti raccolti nelle ultime cinque stagioni. Se un club ottiene meno del 20% del coefficiente nazionale, gli viene assegnato un minimo garantito basato su questa media.

Questo ranking non solo determina le teste di serie nei sorteggi delle competizioni UEFA, ma influisce anche sulla distribuzione dei premi e sulla priorità di accesso a eventuali posti vacanti. Attualmente, il nostro posizionamento ventesimo riflette un buon stato di forma e continuità nei risultati europei.