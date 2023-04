Ranking Fifa: Argentina in vetta alla classifica mondiale, l'Italia resta ottava

L’Argentina di Messi torna al vertice del ranking Fifa sei anni dopo l’ultima volta. Dopo la finestra internazionale con le amichevoli vinte su Panama (2-0) e Curacao (7-0), gli equilibri di classifica sono cambiati e l’Argentina è riuscita a superare il Brasile.

La nazionale verdeoro adesso occupa il gradino più basso del podio, dopo aver perso per 2-1 contro il Marocco a Tangeri. La Francia invece raggiunge il secondo posto con le vittorie contro l’Olanda per 4-0 e l’Irlanda per 1-0.

L’Italia di Roberto Mancini conferma l’ottavoposto dopo aver perso con l’Inghilterra e vinto con Malta. La classifica resta invariata nelle prime 10 squadre: Belgio, Inghilterra, Paesi Bassi, Croazia, Italia, Portogallo e Spagna in sequenza dal quarto al decimo posto.