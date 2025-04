Ranieri sta facendo un lavoro fantastico a Roma

“La Roma in corsa per la Champions? Fabio Capello, ex tecnico della Roma, riconosce il lavoro eccezionale di Ranieri, sottolineando che la squadra sta recuperando posizioni. Tuttavia, la recente vittoria del Bologna contro l’Inter ha reso più difficile per la Roma raggiungere il quarto posto. Capello ha poi espresso la sua opinione su Carlo Ancelotti, descrivendolo come uno dei migliori allenatori al mondo, con una carriera costellata di successi. Potrebbe essere per Ancelotti l’ultima grande opportunità di vincere un titolo con il Brasile. Conosce bene il tecnico e ne apprezza l’intelligenza.

Relativamente alle critiche ricevute da Ancelotti al Real Madrid, Capello ha fatto notare che la stampa spagnola può essere molto severa e che i trofei vinti non sempre bastano a placare le critiche. Questo particolare anno è stato difficile per Ancelotti, poiché la squadra ha mostrato mancanza di equilibrio, a causa dell’assenza di giocatori chiave come Carvajal e Kroos. Nonostante le aspettative elevate con l’arrivo di talenti come Vinicius, Mbappé e Bellingham, la stagione non si è rivelata semplice come previsto. Capello ha concluso parlando dello spogliatoio del Real Madrid, affermando che solo Ancelotti può commentare sull’impegno dei giocatori e che la sua onestà e verità sul club sono un fattore importante. All’inizio della Champions League, tutti credevano che il Real fosse il candidato numero uno.