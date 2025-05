Ranieri: La Roma e il Futuro del Nuovo Allenatore

Claudio Ranieri, attuale allenatore della Roma, ha glissato sull’annuncio del suo successore, dichiarando che non è certo che avverrà il 1° luglio. In conferenza stampa, ha evidenziato come il nuovo tecnico dovrà possedere la stessa empatia con i tifosi e si aspetta che, una volta partito, il pubblico sentirà la sua mancanza. Ranieri ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, definendo meravigliosa la coreografia dei tifosi contro il Milan.

Parlando della corsa per l’Europa, il tecnico ha ribadito l’importanza di chiudere la stagione con determinatezza, pur ammettendo che c’è ancora molto lavoro da fare. Riguardo alla qualificazione in Champions League, ha sottolineato l’importanza di non parlare senza certezze, dato che la sua squadra sta cercando di consolidare la posizione.

In vista della partita contro il Torino, ha dato un aggiornamento sugli infortunati, confermando che Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala potrebbero essere disponibili. Ranieri ha messo in guardia sulla forza del Torino, che ha perso solo una partita in casa nelle ultime cinque sfide, e ha affermato che non creda a possibile favoritismi verso la Juventus.

Infine, riguardo alla formazione, Ranieri ha evitato di sbilanciarsi, affermando l’importanza di valutare attentamente ogni decisione, soprattutto considerando le capacità dell’avversario. Ha dichiarato di prendere le sue decisioni strategiche, mantenendo sempre il focus sull’obiettivo di vincere la partita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com