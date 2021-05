Nello scivoloso affaire del rapporto Oms sulla prima risposta dell’Italia al Covid-19, pubblicato il 13 maggio 2020 e ritirato dopo poche ore, finora mancava la voce di uno dei protagonisti. Quella di Ranieri Guerra. Il direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità è indagato a Bergamo per false dichiarazioni ai pm riguardo al mancato aggiornamento del piano pandemico 2006 e anche in merito alla storia del rapporto prodotto dal team veneziano di Francesco Zambon, ex ricercatore Oms. Ranieri Guerra, difeso dall’avvocato Roberto De Vita, ha accettato di rispondere alle domande di Repubblica.

Sapeva che Zambon avrebbe messo online il report?

“Non ho saputo niente della versione finale e della pubblicazione. Alle 19.30 del 13 maggio Zambon mi comunica via mail, mettendo in copia Hans Kluge, (direttore regionale Europa a Copenaghen, ndr) che era sul sito”.

Lui dice che l’Oms ha dato l’ok.

“Non è vero. Mi ero speso in prima persona e in buona fede per garantire le autorizzazione che mi aveva chiesto di facilitare. All’inizio mi ha detto di averle ottenute quasi tutte, ma dai verbali della seduta valutativa emerge la richiesta dell’ufficio legale di Ginevra di verificare alcuni punti prima di esprimere il parere definitivo. Che, a quanto ne so, non è stato concesso”.

Lei ha proposto 30 correzioni alla bozza. Perché?

“Per migliorarne la qualità e correggere alcune parti errate o esprimenti giudizi soggettivi che non erano supportati da un’evidenza fattuale, quindi risultavano criticabili. Zambon accetta alcune correzioni, ma ne inserisce un altro centinaio, credo dovute all’intervento della sua superiore diretta a Copenaghen e a una revisione autonoma del team, che si era probabilmente reso conto, nel frattempo, di avere scritto imprecisioni”.

Voleva cancellare la parte sul Piano pandemico, che – secondo Zambon – era più teorico che pratico ed era fermo al 2006. Una critica al governo italiano, che lei ha provato a togliere.

“Non è proprio così. Zambon, nella prima versione del report, parla di un Piano anti-influenzale in maniera ambigua, sostenendo che fornisse solo un quadro legale di riferimento. Il Piano del 2006 invece era vigente, si riferiva ad un virus influenzale ignoto e provvedeva, ad esempio, a costituire scorte vaccinali e scorte di antivirali anti-influenzali. Zambon poi si dimentica di citare il Piano nazionale Covid, di cui era a conoscenza e molte delle misure esistenti e già illustrate anche al vice ministro Sileri fin dall’aprile del 2020. Se si badasse alla sostanza delle cose, nel Piano 2006 ci sono le stesse azioni proposte nel Piano 2021, anche se declinate diversamente”

È stato capo della Prevenzione del ministero della Salute dal 2014 al 2017. L’aggiornamento spettava anche a lei.

“Ho compliato e aggioranto molte cose, lavorando incessantemente. Ho anche cominciato a mettere mano al piano anti-influenzale, dato che nel frattempo si stavano generando le linee guida Oms e dell’Centro europeo per la prevenzione eil controllo delle malattie, poi pubblicate nel 2017-2018, quando avevo già lasciato il ministero. Avevo lasciato una memoria alla ministra Lorenzin, che venne discussa brevemente con il Gabinetto. Il commento immediato fu che non esisteva copertura finanziaria

Non c’erano i soldi, dunque.

“Il mio successore, il dottor Claudio D’Amario, può spiegare cosa venne fatto, cosa non venne fatto e per quali motivi. Prima di me c’erano altri colleghi, dopo ce ne è stato un altro. Non capisco perché si imputi solo a me il mancato aggiornamento”.

Il risultato è stato che l’Italia si è trovata senza un Piano aggiornato quando è stata investita dalla pandemia.

“All’inizio solo Svizzera e Gran Bretagna avevano piani aggiornati all’anno prima e non sono certamente andati meglio dell’Italia. Molte delle misure di contenimento da adottare erano già previste dal Piano 2006, che andava a mio parere comunque applicato”.

Il governo Conte ha perso tempo tra il gennaio e il febbraio 2020?

“Quel febbraio è stato un mese angoscioso per tutti. E’ vero che ci sono state due donazioni alla Cina di mascherine e dispositivi, in parte dal sistema pubblico. Ed è vero che altri Paesi si erano attrezzati per acquistare sul mercato globale tutto ciò che era disponibile. L’Italia si è fidata del meccanismo europeo di solidarietà e risposta comune, previsto sin dal 2013, che invece non è stato attivato e ha lasciato isolato il primo Paese colpito, cioè proprio l’Italia. La molteplicità delle centrali d’acquisto precedenti alla Struttura commissariale non ha poi permesso di mettere a fattore comune acquisti, distribuzione, rete logistica. Ora sappiamo che il virus circolava almeno già da ottobre 2019 nelle regioni del nord”.

Torniamo al report. La mattina del 14 maggio viene tolto dal sito. Zambon ricevette email dall’Oms cinese in cui si chiedeva urgentemente la rimozione. Anche lei fece pressioni?

“Non ne avevo alcun motivo. Molte delle mie correzioni erano state adottate. La linea decisionale che porta al ritiro passa attraverso Zambon e Hans Kluge. Peraltro Zambon lo ha recentemente confermato”.

Nella chat con Silvio Brusaferro, però, lei sostiene di averlo fatto ritirare. Delle due l’una.

“Pezzi di chat incompleti e decontestualizzati nulla dicono rispetto alla verità, oggi documentalmente provata, su chi lo ha fatto ritirare. Ho spiegato al direttore generale Oms Tedros e a Kluge che il testo era stato pubblicato senza preavviso. Speranza aveva approvato l’indice e la copertina. Non è possibile pubblicare un testo del genere senza neppure comunicarlo all’autorità nazionale”.

Secondo Zambon, spettava a lei.

“Come avrei potuto, se io stesso non ne sapevo nulla? Kluge stesso ha confermato che doveva essere Zambon a proporre l’informazione, cosa che a mia richiesta specifica mi negò di fare”.

Perché Speranza si lamentò del contenuto del report?

“Mi disse lapidariamente ‘pubblicate un rapporto sull’Italia e non ne sappiamo niente’. Aggiungendo che Kluge lo aveva chiamato per scusarsi”.

Anche lei si è scusato, con una mail piuttosto goffa.

“Speranza era all’oscuro. Le mie scuse nascevano dal fatto che non ero riuscito a convincere gli estensori a comunicarne contenuti e data di pubblicazione. L’Oms non commette mai questi sgarbi istituzionali”.

Perché questa sudditanza? L’Oms non dovrebbe essere un organismo terzo e indipendente?

“Terzietà, autonomia e indipendenza dell’Oms non si giudicano sulla base di un rapporto, che, con tutto il rispetto per gli estensori, ha un valore alquanto limitato rispetto alla collaborazione che l’Oms ha prestato fin dalla prima fase dell’epidemia”.

Qualcuno del governo italiano fece pressioni per ritirare il report?

“Non mi risulta. È una domanda da rivolgere a Kluge e a Zambon”.

Perché non è stato ripubblicato, dopo le correzioni?

“Non lo so. Ho provato in tutti i modi a riesumarlo per non dilapidare il buono che in esso era contenuto. Accanto al finanziamento di almeno 102mila dollari, poi, la maggior parte del supporto del Kuwait sarebbe andato a realizzare, con strumenti telematici e apparecchiature portatili wireless, una sorveglianza domiciliare pilota in Calabria e Sicilia. L’ufficio di Copenaghen decise di cancellare anche questa attività, che mi era stata affidata, per colpa dell’incidente del Rapporto e soprattutto dopo i problemi sollevati da Zambon”.

Conseguenze?

“E’ stato creato un caso che ha generato diffidenza, causando un danno incalcolabile rispetto a un’attività che ancora oggi stenta a partire nel Paese”.