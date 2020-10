Oggi si registrano quasi 20mila casi in Italia (19.143), un numero che ci avvicina ai dati di Francia e altri Paesi Ue? “Speriamo di no, siamo ancora in tempo a far regredire la curva. Il problema è che vedremo i risultati di questi provvedimenti tra 10-15 giorni. Quindi ci possiamo aspettare comunque una crescita continua fino a quando le misure non daranno una loro efficacia”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), commentando il bollettino odierno del ministero della Salute sull’incremento dei casi Covid in Italia.

Fonte