Ranieri e il vero motivo della lite con Salatino: “Sembravamo una coppia”

Durante i loro troni a Uomini e Donne Matteo Ranieri e Luca Salatino hanno legato moltissimo diventando amici. I due ragazzi usciti dalla corte di Maria erano inseparabili tra cene, weekend e vacanze insieme, poi alla fine dell’estate qualcosa si è rotto. Luca è entrato al GF Vip e una volta uscito non si è fatto vedere con Matteo per settimane. Il mese scorso gli ex tronisti hanno ammesso che effettivamente la loro amicizia aveva subito uno stop, ma senza entrare nei dettagli.

Ranieri sulla lite con Salatino dopo Uomini e Donne.

Dalle pagine di Uomini e Donne Magazine Matteo è tornato a parlare della discussione avuta con il suo amico ed ha svelato qualche dettaglio in più. Stando alle rivelazioni del 29enne, Luca si era trasferito a casa sua qualche giorno a Recco e alla fine è scoppiata una litigata per una ‘sciocchezza’ e da quel momento hanno smesso di parlarsi.

Dopo dieci giorni Matteo ha scritto a Luca chiedendo di vederlo prima del suo ingresso al GF Vip, ma il gieffino non ha risposto: “Mi sono sentito anche molto in colpa per non averlo contattato prima. Poi in quel periodo ogni persona mi chiedeva di lui, quindi pativo ancora di più la situazione“.

Quando Salatino è uscito dalla casa del GF Vip, Matteo gli ha scritto un altro messaggio, ma anche questa volta non c’è stata nessuna risposta. Nel momento in cui sul web è iniziata a circolare la notizia della rottura tra Soraia e Luca, Ranieri non c’ha più pensato ed ha chiamato l’amico, che ha risposto: “Credo che Luca avesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo ‘Chi è?’”, ha rivelato Ranieri. “Io gli ho chiesto ‘Ma chi vuoi che sia?’, lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi. Io gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava: ho subito capito il suo malessere“.

La reunion di Luca e Matteo: “Sembravamo una coppia”.

Da quel momento i due sono andati avanti qualche giorno facendo videochiamate, poi Matteo ha preso il treno ed è andato a casa di Luca: “Ci siamo emozionati, sembravamo proprio una coppia. Io gli ho detto che mi sentivo un po’ strano e lui ha risposto: ‘A me non sembra passato neanche un minuto’. Ha ragione, lui non è cambiato di una virgola: abbiamo ripreso il nostro rapporto esattamente dove lo avevamo lasciato e a oggi lo sento più di mia madre! Mi mancava tanto“. I due adesso stanno progettando una vacanza insieme.