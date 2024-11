Ranieri da Friedkin, verso il cambiamento per la panchina della Roma

Claudio Ranieri è a Londra per discutere con Dan e Ryan Friedkin, un incontro che potrebbe segnare una svolta importante per la panchina della Roma. La notizia arriva in un momento critico, dopo l’esonero di Ivan Juric al termine della partita Roma-Bologna. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il colloquio con Ranieri potrebbe segnare la risoluzione della crisi attuale.

Sono già avvenuti diversi contatti, e si era anche ipotizzato un ruolo da direttore tecnico per Ranieri, affiancato dal ritorno di Daniele De Rossi. Tuttavia, il quadro si è evoluto, e le opzioni sul tavolo ora includono varie possibilità: dal ritorno di Ranieri come allenatore temporaneo, per guidare la squadra fino alla fine della stagione, alla conferma immediata in un ruolo dirigenziale, lasciando la panchina a un altro allenatore.

Nel caso di un nuovo allenatore, i nomi più probabili sono quelli di Vincenzo Montella e Rudi Garcia. Non si esclude neppure un clamoroso ritorno di Daniele De Rossi in panchina. Ranieri, essendo romano e tifoso della Roma, sembra essere il profilo perfetto per affrontare una delle fasi più difficili della storia del club. L’idea principale, sostenuta da Ryan Friedkin, è di ricompattare l’ambiente senza esporre la squadra a innesti potenzialmente sconvolgenti.

Un contratto a tempo permetterebbe di lasciare aperta la possibilità di una scelta più strategica per il futuro del club. Con la situazione attuale, la decisione su un potenziale ritorno di Ranieri sembra essere dettata da una strategia interna volta a stabilizzare il team e il suo management. La prossimità del colloquio e le scelte a venire potrebbero definitivamente influenzare il corso della stagione della Roma e il suo assetto tecnico per il lungo termine.