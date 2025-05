Ranieri all’Olimpico: lacrime e applausi indimenticabili

Prima del fischio d’inizio di Roma-Milan, la Curva Sud dello stadio Olimpico ha reso omaggio al tecnico giallorosso Claudio Ranieri, in occasione dell’ultima partita casalinga della sua carriera. I tifosi hanno creato una coreografia con cartoncini gialli e rossi, formando la scritta “Claudio Ranieri” a sinistra, accanto a uno striscione di ringraziamento a destra, che evidenziava il legame speciale tra il tecnico e i tifosi romanisti.

Questo evento ha avuto luogo in un momento cruciale per la squadra, impegnata nella corsa per la Champions League. Ranieri ha risposto all’affetto del pubblico con un lungo applauso, emozionato e visibilmente commosso. Dalla tribuna Tevere è arrivato un messaggio di stima che recitava: “Grazie per sempre, Claudio Ranieri”.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com