Ranieri allenatore della Roma, le condizioni accettate da Friedkin

Claudio Ranieri non sarà solo un ‘traghettatore’ alla Roma, ma ha firmato un accordo a Londra dopo una trattativa consistente con Dan e Ryan Friedkin. Questa discussione, considerata piuttosto serrata, ha messo in luce le condizioni necessarie per un ritorno che possa funzionare, con garanzie che “il mister” ha evidentemente ricevuto. Sebbene Ranieri non fosse la prima scelta dei Friedkin, è fondamentale che la sua nomina non venga vista come una semplice soluzione tampone a un’emergenza. La stagione deve essere salvata e la società deve essere ricostruita su entrambe le dimensioni, manageriale e tecnica. Ranieri ha puntualizzato che questi due aspetti devono essere gestiti insieme, sottolineando l’importanza di fare valutazioni sulla rosa e prendere decisioni strategiche per organizzare l’area manageriale e quella tecnica.

La nomina di un Ceo è fondamentale, così come l’inserimento di figure competenti in ambito calcistico. Sebbene la voce della proprietà sia determinante, è essenziale anche la presenza di una dirigenza efficace. Un comunicato ufficiale chiarirà i dettagli di un accordo che dovrebbe superare i sette mesi di incarico previsto per Ranieri. È previsto un passaggio a una posizione di rilievo che garantirà a Ranieri un ruolo centrale nel processo di ristrutturazione della Roma, con reale autonomia decisionale e la possibilità di influenzare la scelta del prossimo allenatore.

Ranieri guiderà l’allenamento della Roma domani mattina alle 11, diventando il terzo allenatore della stagione in seguito agli esoneri di Daniele De Rossi e del suo successore Ivan Juric, il quale ha avuto un mandato breve di poco oltre 50 giorni. Ranieri dovrà lavorare sia per preparare le partite contro squadre come Napoli, Tottenham e Atalanta, sia per gettare le fondamenta di una società più solida per il futuro. La sfida è complessa e richiede un approccio strategico per rilanciare le ambizioni del club e raggiungere obiettivi a lungo termine.