Rangnick: PSG e Barcellona domineranno il calcio europeo

Ralf Rangnick, attuale commissario tecnico della Nazionale austriaca, ha condiviso la sua visione sul futuro del calcio europeo in un’intervista con il quotidiano spagnolo Sport. Secondo lui, il panorama sarà dominato dal Paris Saint-Germain e dal Barcellona, a patto che entrambi i club riescano a mantenere la loro attuale composizione.

Rangnick sottolinea che il PSG, che ha investito ingenti risorse nel tentativo di vincere la Champions League per anni, ha finalmente ottenuto il successo senza le sue superstar Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar. La chiave della vittoria risiede, secondo lui, nella forza collettiva della squadra, piuttosto che nel talento individuale dei singoli. A tal proposito, Rangnick menziona l’esempio di Kvicha Kvaratskhelia, che ha dimostrato un impegno notevole durante una partita contro l’Inter, correndo per recuperare palla anche quando il PSG era in vantaggio. Questo tipo di attitudine, afferma Rangnick, è mancato in passato con le vecchie stelle del club, suggerendo che la sinergia e la determinazione del gruppo possono rivelarsi più efficaci delle capacità individuali di giocatori super star.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.fcinternews.it