Rangers-Roma: sfida cruciale in Europa League a Glasgow

La Roma si trova a un punto cruciale nella Europa League, avendo conquistato solo 3 punti in tre partite, con una vittoria e due sconfitte. Il cammino si fa complesso e la squadra di Gasperini ha bisogno di un segnale forte. Oggi scenderanno in campo in Scozia contro i Glasgow Rangers, con l’obiettivo di vincere e riemergere nella fase a gironi della competizione.

La partita Rangers-Roma, valida per la quarta giornata della Europa League, si svolgerà a Glasgow alle 21:00. Sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Gli spettatori potranno anche seguire il match su NOW attraverso l’app disponibile per smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Gli aggiornamenti dal vivo saranno disponibili sul nostro sito.

Le formazioni delle due squadre sono le seguenti:

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Cornelius, Souttar, Aarons; Barron, Raskin, Meghoma, Moore; Danilo, Chermiti. Allenatore: Röhl.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Il commento della partita sarà curato da Riccardo Gentile, con contributi tecnici di Riccardo Montolivo.