Rangers dominano il Viktoria Plzen nella Champions League

Nella serata del 5 agosto 2025, i Rangers hanno trionfato contro il Viktoria Plzen con un netto 3-0, segnando una prestazione convincente nella fase di qualificazione della Champions League. Sotto gli occhi dei tifosi, la squadra scozzese ha dominato il match, mostrando una solidità difensiva e un attacco incisivo.

Il match si è aperto con un gol di James Tavernier al 20° minuto, che ha dato il via all’ottimo inizio per i Rangers. L’atmosfera allo stadio Ibrox era elettrica e il pubblico ha risposto entusiasta al bel gioco della propria squadra. Poco dopo, al 42°, un colpo di testa di Alfredo Morelos ha raddoppiato il vantaggio, portando i Rangers sul 2-0 all’intervallo.

Nella ripresa, il Viktoria Plzen ha tentato di reagire, ma i Rangers hanno mantenuto il controllo del gioco. Al 75°, un’azione ben orchestrata ha portato il terzo gol, firmato da Scott Arfield, chiudendo definitivamente i conti per gli ospiti.

La vittoria consente ai Rangers di avanzare nella competizione, confermando la loro determinazione e preparazione per i successivi impegni europei. La squadra si prepara ora per la prossima fase, cercando di continuare il percorso positivo in questa prestigiosa competizione calcistica.