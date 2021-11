Si parla tanto di “benessere” a bordo dell’auto, ma la nuova Range Rover fa davvero qualcosa di mai visto prima: propone sistemi di pulizia dell’aria – si chiamano Cabin Air Purification Pro – che usano la tecnologia dual-nanoeTM X che riduce allergeni, patogeni, odori e virus, si combina con il dispositivo CO2 Management e il sistema Cabin Air Filtration PM2.5 per migliorare la qualità dell’aria.

“È scientificamente provato – spiegano i tecnici inglesi – che la tecnologia avanzata nanoeTM X riduce significativamente virus e batteri, inclusi i virus SARS-CoV-2. Questa tecnologia intelligente è attiva nell’aria, quindi le particelle dannose non devono passare attraverso un filtro per essere intrappolate e neutralizzate. Funziona condensando l’umidità dall’aria della cabina e rompendola in nanoparticelle caricate elettricamente. Il dispositivo produce trilioni di radicali idrossilici (OH) avvolti in molecole d’acqua di dimensioni nanometriche, che reagiscono con i contaminanti presenti nell’aria. Il nuovo sistema fornisce una quantità di radicali ossidrilici 20 volte superiore rispetto al passato, con una seconda unità per i passeggeri della seconda fila che contribuisce a mantenere costante la qualità dell’aria in tutta la cabina”.

E non si tratta di tecnicismi o di strampalate teorie delle case automobilistiche: test indipendenti hanno dimostrato che l’utilizzo di Cabin Air Purification Pro per oltre 30 minuti è efficace al 97% nell’eliminazione di virus, batteri e sostanze inquinanti. E che Nanoe X ha mostrato un’eliminazione di oltre il 99% del Covid-191.

Insomma funziona davvero. Ma come? “Il nuovo sistema di purificazione della cabina – spiegano i tecnici – visualizza i livelli di qualità dell’aria PM2,5 interna ed esterna sul touchscreen centrale. Per ottimizzare la qualità dell’aria in cabina, include anche la gestione del CO2 che opera in armonia con la funzione Purify, attivabile tramite touchscreen. Queste funzioni interagiscono con il termoregolatore della cabina per trovare il miglior equilibrio tra la pulizia dell’aria e il comfort degli occupanti.

La funzione CO2 Management è un miglioramento del sistema di purificazione della cabina. Monitora la concentrazione di diossido di carbonio nell’abitacolo e introduce selettivamente aria fresca, che aiuta a mantenere alta l’attenzione del guidatore. Il filtro dell’aria in cabina ultrafine presenta uno strato di carbone attivo per rimuovere gli odori sgradevoli e i composti organici volatili (VOC), nonché uno strato anti-allergene”.

E il cliente può azionare tutto da fuori, prima di salire sull’auto, con l’App dedicata, grazie alla funzione “spurgo cabina” e “purificazione cabina”.