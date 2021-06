Random, Siamo di un altro pianeta: il nuovo singolo del cantautore-rapper dopo la parentesi poco fortunata a Sanremo 2021.

Dopo qualche mese di attesa, Random si mette alle spalle un Sanremo 2021 importante ma non indimenticabile nel risultato. Nella corsa alla hit dell’estate s’iscrive anche lui, e con le potenzialità per poter diventare virale sui social e in streamin. Il suo nuovo singolo è Siamo di un altro pianeta, ed è in arrivo proprio nel pieno della stagione più calda. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Random, Siamo di un altro pianeta: il nuovo singolo

La data di uscita per la nuova canzone del rapper classe 2001 è in arrivo in radio e sulle piattaforme streaming dal 25 giugno. Brano scritto dallo stesso cantautore e prodotto dal suo fido compagno di avventure Zenit e da Mario Fanizzi, è un up-tempo che lo riporta allo stile che ha fatto le sue fortune negli scorsi anni. Una canzone d’amore diversa, insolita, stravagante, più vicina a successi come Chiasso che alla ballata presentata a Sanremo.

Si tratta del primo singolo pubblicato da Caso dopo aver lanciato l’album di debutto Nuvole, una metaforica ascesa dal cielo allo spazio. Di seguito l’annuncio ufficiale sui social:

Random : il significato di Siamo di un altro pianeta

Canzone d’amore diversa, Siamo di un altro pianeta è, stando alla presentazione, un brano da urlare a torso nudo su una montagna. Una canzone di cui l’artista campano-romagnolo va assolutamente fiero, perché mette gioia ma al contempo manda un importante messaggio, ossia che tutti noi a volte sentiamo di non valere abbastanza, ma in fondo conosciamo bene il nostro valore, anche se a volte lo dimentichiamo.

Insomma, un brano più profondo di quanto possa sembrare, degno singolo estivo di un artista in grado, ad appena 20 anni, di superare i 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali grazie a canzoni come Chiasso, Rossetto e Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa.