Random a Sanremo 2021 con Torno a te: il significato del brano del cantautore-rapper e la sua storia al Festival della canzone italiana.

Tra i tanti esordienti che impreziosiscono il cast del Festival di Sanremo 2021 c’è anche Random. Cantautore e rapper campano, ma cresciuto a Riccione, si è fatto prima conoscere sul web grazie a milioni di ascolti in streaming, per poi presentarsi al grande pubblico nel corso del lockdown grazie alla partecipazione ad Amici Speciali. Un biglietto da visita importante per poter lottare tra i Big e magari puntare anche al titolo di rivelazione di questo Festival.

Random, Torno a te: il significato

Per un’occasione così importante il cantante, all’anagrafe Emanuele Caso, ha scelto di portare il brano Torno a te, composto dal suo fido producer Zenit, uno dei segreti del suo successo.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/randomtheofficialpage

Di cosa parla questa nuova canzone del talento campano? Lo ha spiegato lo stesso artista a RaiPlay: “Narra di una storia d’amore finita. Incoraggia le persone a tornare al primo amore e a vivere tutte le cose come se fosse il primo amore. La canzone avrà delle sonorità diverse da quelle che ho portato fino ad ora. È un pezzo molto sentito e molto emozionale“.

Random a Sanremo

Il cantante di Chiasso, un brano da doppio disco di platino, non ha ancora mai messo piede sul palco dell’Ariston. Artista classe 2001, avrebbe potuto far parte del cast di un Sanremo Giovani in altri tempi. Invece, grazie a numeri da record su Spotify e non solo si è guadagnato direttamente l’ingresso tra i Campioni.

Quali saranno le sue prospettive in questa edizione della kermesse? Difficile dirlo, ma di certo figura tra quei giovani che possono piacere anche a un pubblico più adulto, e questo lo porta, complice il peso del televoto, a poter puntare a una posizione di rilievo in classifica. Potrebbe essere la vera sorpresa, ma volendo fare un pronostico lo si potrebbe posizionare attorno al decimo posto, pronti a essere smentiti.

Di seguito la sua Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/randomtheofficialpage