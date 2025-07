Randagismo in Italia: un’emergenza da affrontare insieme

Il randagismo rappresenta una sfida continua in Italia, dove si stima che i cani senza padrone siano tra i 600.000 e i 700.000. Le regioni meridionali, in particolare Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e Lazio, sono le più colpite. Ogni anno, circa 55.000 cani vengono abbandonati, con l’80% di loro che non sopravvive oltre il primo mese di vita in strada.

L’abbandono è un reato punito dalla legge, spesso causato da adozioni poco consapevoli. Numerosi animali vengono semplicemente rilasciati su strade o in campagna, aggravando la situazione del randagismo e mettendo in pericolo sia loro che i cittadini. La sicurezza degli abitanti e degli animali è a rischio a causa di incidenti inevitabili.

Balzoo, un’associazione animalista attiva nel salvataggio di animali, e Mars, una nota azienda di prodotti per animali, hanno lanciato un appello per sensibilizzare sulla questione, in vista della Giornata internazionale del cane randagio. Insieme, promuovono una cultura di responsabilità nell’adozione degli animali. Mars supporta Balzoo con donazioni e iniziative di volontariato, sottolineando l’importanza di un impegno attivo nella cura degli animali.

Il numero di abbandoni aumenta durante l’estate, periodo in cui molti decidono di non portare con sé i propri animali in vacanza a causa di difficoltà organizzative. Una ricerca di Mars ha mostrato che il 45% dei proprietari di cani e gatti rinuncia a viaggiare con loro per problemi logisti.

Nel giugno scorso, l’ENPA ha gestito oltre 6.300 casi di cani e gatti abbandonati, evidenziando l’urgenza di un’adozione responsabile e consapevole. Gli animali non sono semplici accessori, ma esseri viventi che necessitano di cura e attenzione.