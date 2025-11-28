Randagismo in Abruzzo

Una cena di solidarietà si terrà presso il ristorante L’Arcobaleno per sostenere gli animali abbandonati in Abruzzo, prevenire il randagismo e fare informazione sulle tematiche legate agli animali. L’evento è organizzato da tre associazioni locali: Animali alla Riscossa, Oipa L’Aquila ed Amici Animali L’Aquila.

La cena speciale sarà dedicata alla sensibilizzazione sul randagismo e alla raccolta fondi per gli animali abbandonati. Il devoluto sarà destinato a sostenere le spese quotidiane per la cura, il recupero e l’adozione degli animali in difficoltà. Tra gli ospiti della serata ci sarà Nato e Cresciuto in Abruzzo, il Centro Veterinario Gran Sasso, Il Centro Cinofilo Gran Sasso e le Guardie zoofile agroforestali.

I relatori affronteranno diverse tematiche legate alla protezione degli animali, con un focus particolare sulla prevenzione del randagismo, illustrando come evitare il problema prima che nasca. Verranno inoltre approfonditi la gestione dei canili, l’adozione di cuccioli e adulti, e consigli su come predisporre un ambiente adeguato per accogliere un nuovo animale domestico.

Il Centro Cinofilo Gran Sasso spiegherà l’importanza della responsabilità nella gestione di un cane, mentre il Centro Veterinario Gran Sasso parlerà della sterilizzazione, del microchip e della prevenzione sanitaria. Le guardie zoofile agroforestali illustreranno sanzioni, divieti e modalità di intervento in caso di maltrattamento, oltre a come effettuare segnalazioni corrette.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per informare, sensibilizzare e sostenere le associazioni che combattono il randagismo e si prendono cura degli animali abbandonati in Abruzzo. necessario prenotare entro il 4 dicembre per partecipare alla cena di solidarietà.