Randagismo a Scicli

L’associazione Lav Ragusa, insieme ad Amici di Italo e Argo, lancia un allarme dopo il ritrovamento di 13 cuccioli abbandonati e accusa l’amministrazione comunale di non fare abbastanza per combattere il randagismo. Il ritrovamento è avvenuto in una boscaglia vicino a un’azienda nel territorio di Scicli, dove sono stati trovati 13 cuccioli nati da due femmine randagie note alle organizzazioni locali.

Le associazioni sostengono che queste femmine hanno due cucciolate all’anno, il che rappresenta una grave emergenza sanitaria e di ordine pubblico. Per risolvere il problema, le associazioni chiedono la cattura e la sterilizzazione delle due madri per impedire nuove nascite, e la convocazione urgente di un tavolo tecnico sul randagismo.

L’appello è rivolto al sindaco, all’assessore alla Tutela degli animali e alla polizia municipale. Le associazioni denunciano che, nonostante la persistenza del problema, l’attuale amministrazione non ha mai convocato una riunione che coinvolgesse tutti i soggetti chiave nella gestione del fenomeno. Ciò ha comportato oneri economici insostenibili e sofferenze per gli animali.

Le associazioni chiedono che al tavolo di coordinamento partecipino il Comune, la Polizia municipale, l’Asp – Servizi Veterinari e le associazioni di volontariato. L’obiettivo è definire un piano di controllo capillare del territorio per evitare che Scicli ricada nell’incubo dei branchi e per affrontare in modo definitivo l’emergenza randagismo. Le associazioni ribadiscono il proprio impegno nel volontariato e nei salvataggi, ma avvertono che senza una strategia e un supporto istituzionale i loro sforzi non basteranno.