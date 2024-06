Randagio trova qualcosa nella spazzatura che cambia la sua vita

Ogni volta che passavo di lì era sempre triste: l’arancione randagio trova qualcosa di speciale nella spazzatura che cambia la sua vita.

“Il mio cuore davanti a queste scene si scioglie letteralmente“, ha scritto un utente commentando il toccante video del 30 maggio condiviso da @mmikwwann. Non posso dire che la mia reazione sia stata diversa. Quando ho visto per la prima volta questo dolcissimo gatto randagio dal pelo arancione e ho compreso che aveva appena avuto la fortuna di trasformare la sua quotidianità in strada, da un giorno all’altro, mi sono emozionata e pertanto ho sentito di condividere anche con voi quest’esperienza.

Era sempre triste, il gatto randagio trova qualcosa di molto speciale nella spazzatura

Nella clip condivisa su TikTok da @mmikwwann, si assiste alla descrizione di un gatto randagio che perlustrava le strade del quartiere con un’aria particolarmente triste e sconsolata.

Lo scenario, però, è ben presto destinato a cambiare. Una donna, uscendo dal suo appartamento ,si accorge che accanto al bidone della spazzatura è stato lasciato un tiragraffi. Il micio deve averlo interpretato come un fortuito segnale e da quel momento in poi non ha più abbandonato quella postazione.

Il tiragraffi, pur non essendo una soluzione definitiva alla sua situazione, ha permesso al gatto arancione di sdraiarsi momentaneamente su un comodo appiglio. Non sorprende, infatti, che la donna lo abbia colto in flagrante mentre schiacciava un profondo pisolino. Una scena dolcissima e molto tenera, che probabilmente lascia ben sperare anche sul futuro del micio.

Gatto randagio arancione scopre la sua nuova casa rampicante

In questo caso le non solo giocose ma indispensabili funzioni di un comune tiragraffi si sono trasformate in un rifugio molto particolare per il micio che si addormenta su di esso durante la notte. Anche i parere degli utenti sembrano essere d’accordo con la donna che, sorpresa, ha festeggiato a suon di carezze l’inaugurazione della nuova casa rampicante del micio.

“Una mia vicina“, racconta un’utente, “lo mise fuori” perché il suo gatto era venuto da poco a mancare. Il giorno dopo? “L’ha riportata dentro con un trovatello che dormiva all’interno“.

@mmikwwannдля кого-то мусор, а кому-то счастье..♬ memories – leadwave

Secondo un ultimo utente invece tutti i rappresentati di quartiere: “dovrebbero allestirne abitualmente lungo strada” dei simili rifugi per gatti. In tal modo, infatti, i “trovatelli” potrebbero non solo “giocarci” ma anche “ripararsi” durante la notte.